شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "اقتصادية النواب": برنامج الحكومة واقعى.. وقضايا الشارع أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن برنامج الحكومة الجديدة تطرق لـ4 محاور أساسية تمثلت في حماية الأمن القومى، بناء الإنسان، تعزيز الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى، وهذه المحاور جميعها تؤكد الجدية في التعامل مع التحديات.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرنامج ركز على مجموعة من الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، حيث التركيز على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية،وبناء على هذه المحاور الحيوية منحها مجلس النواب الثقة التي تعتبر تكليف جديدة للحكومة لاستكمال تحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار القطامى، إلى أن البرنامج واقعى بصورة كبيرة، وتعهد رئيس مجلس الوزراء تقديم جدول زمني تفصيلي لتنفيذ البرنامج أول 6 أشهر يؤكد أيضا التخطيط الجدي لتنفيذ ما جاء في البرنامج من محاور وخطط ورؤي، مشيدا بتضمين البرنامج تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً، والإدارة الرشيدة، و تحسين كفاءة الإدارة الحكومية ومكافحة الفساد.

وأكدت القطامى، أن أن البرنامج يهدف إلى تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية العميقة وتحسين الأوضاع الاجتماعية، ومع ذلك، يعتمد نجاحه على القدرة على تنفيذ السياسات بفعالية والحصول على دعم مجتمعي واسع، وتحقيقه يعتمد على عدة عوامل رئيسية تتمثل في الإرادة السياسية، والتمويل.