شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: منح الثقة للحكومة يضع عليها مسئوليات كبيرة فى إنجاز برنامجها الطموح والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، أن موافقة مجلس النواب علي برنامج الحكومة الجديدة ومنحها الثقة باغلبية أعضائها ، يضع أمام الحكومة مسئوليات كبيرة في تنفيذ ما جاء في برنامجها وإنجاز المهام الموكلة إليها.

وتابع "الكحيلي " قائلاً: ان الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات ، والبرنامج الذي وافق عليه البرلمان برنامج طموح يتعامل مع التحديات بشكل واقعي ، بل وهناك سياسات جديدة من اجل تحقيق وتلبية متطلبات المواطنين في تحسين مستوي المعيشة.



وأكد" الكحيلي " أن الملف الأقتصادي هو في أولويات الحكومة ، وأحد اهم التحديات ، وذلك من اجل ان يشعر المواطن بتحسن ملموس في معيشته وتابع : أن جذب الأستثمارات الخارجية والمحلية ضرورة وتحسين مناخ الأستثمار وتشجيع القطاع الخاص ومواجهة التضخم وإرتفاع الأسعار وتشديد الرقابة علي الأسواق وتوفير فرص عمل وتوفير ف ضرورة.



وأضاف " الكحيلي" أن الحكومة الجديدة عليها الالتزام بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ و توصيات اللجان البرلمانية؛ ومخرجات المرحلة الاولى من الحوار الوطنى؛ والتى ترتكز جميعها على تحقيق الامن القومى بمفهومه الشامل؛ وأمن الطاقة والأمن المائى؛ وحصول مصر على حقوقها المشروعة من مياه نهر النيل؛ فضلا عن تحقيق الأمن الغذائى من السلع الاستراتيجية؛ وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة؛ وزيادة الصادرات؛ وبناء الانسان من خلال الاهتمام بتطوير التعليم والصحة والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.



واكد " الكحيلي" أن الحكومة لديها اولويات جديدة وهامة تتماشي مع متطلبات المرحلة الراهنة وكان ذلك واضح بتعيين نائبين لرئيس مجلس الوزراء ، الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشريةمشيراً أن الصناعة ستشهد مرحلة جديدة من العمل ، من خلال توطين الصناعة ، وتسهيل الأجراءات امام المستثمرين مشيدة بتصريحات الفريق كامل الوزير من الإهتمام بملف المصانع المتعثرة وتوطين الصناعة