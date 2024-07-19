دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، "قرار الكنيست الإسرائيلي الرافض إقامة دولة فلسطينية، وما يشكله من انتهاك خطير للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين".
ورأت أن "هذا القرار ينذر المجتمع الدولي بضرورة وضع حد للاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق مسار سياسي جدي وفاعل يدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، استنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي أطلقت في قمة بيروت للعام 2002".
ودعت الوزارة "المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى لعب الدور المطلوب بالضغط على إسرائيل التي تمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، مما يقوض كل فرص الاستقرار في المنطقة، ويهدد السلم والأمن إقليميا ودوليا".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية اللبنانية: قرار الكنيست الرافض لاقامة دولة فلسطينية ينذر المجتمع الدولي بضرورة وضع حد للاحتلال الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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