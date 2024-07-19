حزب الله: أي اعتداء على المدنيين سيكون الرد على مستعمرات جديدة

اعلن حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين بالأمس في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا، ‏قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 19-07-2024 ولأول مرة ثلاث مستعمرات جديدة وهي: أبيريم، نيفيه زيف ومنوت ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وتعاهد المقاومة شعبها أنها عند أي اعتداء على المدنيين سيكون الرد على مستعمرات أخرى جديدة".

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