اعلن المدير التنفيذي لشركة كراود سترايك، اننا "تعرفنا على سبب الخلل التقني المعلوماتي وأصلحناه"، موضحا ان "الخلل التقني ارتبط بتحديث يتضمن خطأ برمجيا أدى إلى مشكلات في تشغيل نظام مايكروسوفت".
واعلنت شركة مايكروسوفت، أنه "أصلحنا سبب الخلل التقني الذي أصاب تطبيقات وخدمات لكن تداعياته ما زالت تؤثر على بعض المستخدمين".
وفي وقت سابق، أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، في وقت كشفت فيه تقارير عن مواجهة عدة مطارات في العالم مشاكل تنقية.
وأوضحت الشركة "أننا نواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات مايكروسوفت 365 المتبقية التي يشوبها الخلل".
في السياق، نقلت وكالة رويترز عن مطار برلين، قوله: "هناك تأخير في تسجيل المسافرين على رحلات المغادرة بسبب خلل فني".
كانت هذه تفاصيل خبر المدير التنفيذي لشركة كراود سترايك: تعرفنا على سبب الخلل التقني المعلوماتي وأصلحناه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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