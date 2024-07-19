سريع: استهدفنا السفينة لوبافيا في خليج عدن بصواريخ دقيقة أصابت هدفها

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع انه "استهدفنا السفينة لوبافيا في خليج عدن بصواريخ دقيقة أصابت هدفها"، مشددا على ان "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وصباح اليوم، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن "تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة (ما يسمى إسرائيليا تل أبيب)،وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".

وكشفت ان "منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة وستكون هدفا أساسيا في مرمى أسلحتنا، وسنقوم بالتركيز على استهداف جبهة العدو الصهيوني الداخلية والوصول إلى العمق".