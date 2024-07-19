ابي رميا ابرق الى رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية مهنئا بإعادة انتخابها

أبرق رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون ابي رميا، الى رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسيةYaël Braun-Pivet مهنئا بإعادة انتخابها كاتبا، "إعادة انتخابك رئيسا للجمعية الوطنية الفرنسية يبرهن ثقة الفرنسيين بكم وبأدائكم الديمقرطي. أقدر دعمكم والدعم الفرنسي للبنان في ظل الأزمات التي يمر بها وأتطلع الى تعزيز التعاون بين البرلمان اللبناني والبرلمان الفرنسي في اطار تعزيز العلاقات بين لبنان وفرنسا، تنتظرنا مشاريع تعاون كثيرة بعد ان تشكلوا لجنة الصداقة الفرنسية اللبنانية لما في ذلك من منفعة مشتركة للبلدين ومن تعميق لأواصر العلاقات التاريخية بين فرنسا ولبنان".

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