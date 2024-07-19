"النشرة": نجاة عناصر من فرق الاسعاف واصابة اخرين جراء غارة اسرائيلية في حولا

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن "نجاة عناصر من فرق الاسعاف، واصابة اخرين جراء غارة شنتها الطائرات الاسرائيلية بالقرب من مكان تواجدهم اثناء تفقدهم مكان الغارة الاولى في حولا".

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