الخطيب اتصل بالسفير العماني معزيا بضحايا العمل الارهابي في منطقة الوادي الكبير

اجرى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب اتصالا بالسفير العماني احمد بن محمد السعيدي عزاه خلاله بشهداء العمل الارهابي في منطقة الوادي الكبير متمنياً للجرحى الشفاء العاجل، مجدداً استنكاره وشجبه لهذا العمل الاجرامي متمنياً لسلطنة عمان الشقيقة دوام الاستقرار والازدهار وان يحفظها الباري عز وجل وشعبها العزيز من كل شر.

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