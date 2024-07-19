مايكروسوفت تعلن إصلاح السبب الرئيسي للخلل التقني

الشارقة - اميمة ياسر - قالت شركة مايكروسوفت، إن "السبب الأساسي" لانقطاع تكنولوجيا المعلومات الشامل قد تم إصلاحه لتطبيقاتها، لكن "التأثير المتبقي" لا يزال يؤثر على بعض الخدمات.

وكانت الشركة قد قالت سابقًا إن المشكلة كانت بسبب "تحديث من منصة برمجيات تابعة لجهة خارجية" والتي تم تأكيدها الآن باسم Crowdstrike، وفقا لقناة العربية الإخبارية.

وتسبب عطل تقني عالمي، الجمعة، في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام. وأثر الخلل التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام.