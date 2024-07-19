شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات حاسوبية تعطل الخدمات الجوية والبنوك في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

عطل في ألمانيا

فرنسا على الخط

أعطال في تركيا

الدمام - شريف احمد - تتسبب مشكلات حاسوبية في حدوث اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.وتعرض مطار زيورخ بسويسرا لانقطاع في أنظمة تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم اليوم الجمعة، ما أدى إلى العديد من التأخيرات وتأجيل الرحلات.وذكر المطار أنه سيفرض قيودا على عمليات الهبوط، على الرغم من أن الرحلات المتجهة إلى زيورخ، التي أقلعت بالفعل لا يزال من الممكن أن تهبط.وأبلغت العديد من شركات الطيران عن حدوث تأخيرات مع إجراء تسجيل الوصول يدويا في بعض الحالات.وأوصى المطار المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم لمعرفة حالة رحلاتهم.وفي ألمانيا، اضطر مطارا برلين وهامبورج - من بين مطارات أخرى - إلى إيقاف حركة الطيران مؤقتا مع بداية موسم العطلات.كما أعلنت شركة "يورو وينجز"، المملوكة لمجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، أنها من بين شركات الطيران التي توقفت عمليات الطيران لديها بسبب الأعطال الحاسوبية على مستوى العالم.ومن جهتها، أعلنت شركة "لوفتهانزا" تأثرها "بشكل طفيف حاليا" بأعطال الكمبيوتر العالمية، وأعلنت الشركة في فرانكفورت اليوم الجمعة أنه "من الممكن حدوث تأخيرات وإلغاءات في بعض الحالات".تأثرت عدة قنوات تلفزيونية في فرنسا بتعطل أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم، اليوم الجمعة.وأخطرت قناة "إكس" المشتركين لديها بأنها تعاني من تداعيات عطل يتعلق بتكنولوجيا المعلومات ويحول دون بث برامجها العادية.كما تضررت قناة "تي إف 1" بسبب العطل، حيث قال أحد المذيعين خلال برنامج إن القناة لن تتمكن من بث جميع فقراتها كالمعتاد.أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية إنها ضمن شركات الطيران العالمية التي تواجه تعطل عمليات التشغيل لديها بسبب عطل تقني عالمي في نظام تكنولوجيا المعلومات.وذكرت شركة الطيران التركية الوطنية عبر منصة إكس: "نواجه حاليا مشكلات في إصدار التذاكر وتسجيل الوصول، وعمليات الحجز".وقال متحدث باسم الشركة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف إن الاتصالات العالمية قد تتأثر، وهو ما يرجع ذلك أيضا إلى إغلاق المجال الجوي في بعض الدول.وقال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو للصحفيين في محافظة تكيرداج بغرب البلاد إن الحكومة تتوقع انتهاء الاضطرابات في الأنظمة المحلية "خلال ساعات قليلة"، ورفض ما يتردد بشأن "هجوم قرصنة إلكتروني".وفي الوقت نفسه، أفاد مصرف "دنيز بنك" التركي الخاص عبر منصة إكس بتعطل عملياته، مضيفا أنه يعمل من أجل "إعادة جميع قنواتنا إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن".