إيطاليا تصدر أعلى مستوى تحذير من الحر في 17 مدينة

ابوظبي - سيف اليزيد - تشهد إيطاليا موجة حر شديدة، حيث أصدرت وزارة الصحة في البلاد أعلى مستوى تحذير من الحر، في 17 مدينة كبرى، بما في ذلك فلورنسا وبولونيا والعاصمة روما.

ويعني التحذير أنه حتى الأشخاص الأصحاء في المناطق المتضررة، يمكن أن يواجهوا مشكلات جسدية. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الإيطالية أن تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية، في روما وفلورنسا وما بين 36 و37 درجة في بولونيا وبيروجيا. ومن المتوقع أيضا أن يكون الطقس حاراً بشكل خاص، في بعض الأجزاء من منطقتي «أبوليا» و«بازيليكاتا»، وكذلك في جزيرة صقلية في البحر المتوسط، مع احتمال تجاوز درجة الحرارة حاجز الـ40 درجة في بعض المناطق.

جدير بالذكر أن نظام الضغط الجوي المرتفع أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة في إيطاليا لعدة أيام. كما أدت الرطوبة العالية إلى جعل الحرارة في المدن لا تطاق بشكل خاص. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار موجة الحر حتى بعد غد الأحد.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أيضا انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة بعد ذلك في بعض المناطق، لاسيما في الشمال. وربما يرافق ذلك عواصف رعدية شديدة.