الطيران السعودي: نعمل لإصلاح العطل وتوفير أنظمة بديلة لاستمرار العمليات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت خطوط طيران ناس الجوية في السعودية، تأثرها بالعطل الفني الذي شهدته عدة شركات طيران حول العالم في أحد الأنظمة التقنية، ما أدى إلى تأخر إقلاع بعض الرحلات بالإضافة إلى بطء الخدمات في الموقع الإلكتروني وتطبيقاتها عبر الإنترنت، والعمل على إصلاح العطل وتوفير أنظمة بديلة لاستمرار العمليات.

وتؤكد الشركة حسب البيان أنها تعمل مع مزود الخدمة حالياً وكافة الجهات المعنية لإصلاح العطل وتوفير الأنظمة البديلة لضمان استمرار سير العمليات بشكل طبيعي في أقرب وقت ممكن.

وفجأة بات العالم اليوم يعيش حالة اضطراب نتيجة خلل فني في النظام العالمي لشركة "مايكروسوفت"، و ضرب الخلل مؤسسات على نطاق عالمي كبير جداً، إذ أكدت 6 مصادر في قطاع النفط والغاز، أن عدة مقرات رئيسية لتداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة باتت تواجه صعوبات في تنفيذ المعاملات بسبب تعطل الإنترنت.

العطل التكنولوجي العالمي في إسرائيل

حالة من الرعب انتابت إسرائيل، بعد العطل التكنولوجي العالمي، الذي أدى إلى توقف رحلات جوية وبنوك ووسائل إعلام وسبب اضطرابًا هائلًا عن شركات عملاقة، الجمعة.

وقالت مديرية الإنترنت في إسرائيل إنها البلاد كانت من بين الأماكن المتضررة من الانقطاعات العالمية للإنترنت، وعزت ذلك إلى مشكلة في منصة الأمن السيبراني "كراودسترايك".

وحسب صحيفة "جيروسالم بوست"، شهدت مكاتب بريد ومستشفيات وموانئ وأسواق تجارية في إسرائيل حالة من الذعر، بعد أن تعطلت أنظمة تشغيلها، بينما تمكن بعضها من تخطي الأعطال.

توتر في المستشفيات وغرف البريد والمواني ومراكز التسوق

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن المستشفيات وغرف البريد والمواني ومراكز التسوق اضطرت إلى وقف العمليات أو تغيير طريقتها.

وكان القطاع الصحي في إسرائيل الأكثر تأثرا بالأزمة، حيث ضرب العطل التقني أكثر من 15 مستشفى ومركزا طبيا.

لكن "جيروسالم بوست" كشفت أن العديد من هذه المراكز عاد إلى العمل بشكل أو بآخر، وتحول بعضها إلى الخدمات اليدوية.

فوضى عارمة

ومع ذلك، فإن "المستشفيات في حالة من الفوضى"، وفق تقارير، وقال طبيب في إسرائيل لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "نحن في حالة فوضى كاملة. العمل من دون أنظمة الكمبيوتر مستحيل. نعاني أحمالا ثقيلة للغاية وأدعو الله فقط ألا يموت مرضانا هنا بسبب عدم إجراء الاختبارات أو حدوث فوضى في التسجيل".

خطوط الطوارئ التابعة لنجمة داود الحمراء

كما تم الإبلاغ عن أن العطل أثر أيضا على خطوط الطوارئ التابعة لنجمة داود الحمراء، الخدمة الصحية الحكومية الرئيسية في إسرائيل، لكن اتضح لاحقا أن البلاغ كاذب.

وحثت رسالة مزيفة عبر الإنترنت الإسرائيليين على الاتصال بالرقم 100 بدلا من 101 في حالات الطوارئ الطبية، لكن نجمة داود الحمراء أكدت أن الخط رقم 101 يعمل بكامل طاقته.