العدل الدولة: الشعب الفلسطيني المعترف به بمعاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره

ياسر رشاد - القاهرة - العدل الدولية.. أكد رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، أن الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره، وممارسات "إسرائيل" بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير.

وأضاف نواف سلام، أنه على "إسرائيل" الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها، ولا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن المحكمة ترى أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية، مؤكدا أن سياسات إسرائيل الاستيطانية تنتهك القانون الدولي

وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، إن ممارسات وسياسات "إسرائيل" تعارض القانون الدولي، ومحكمة العدل الدولية تحتاج لتحديد ممارسات "اسرائيل" في غزة والضفة والقدس ومن اختصاصها إبداء رأيها.

وأوضح، أن الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة والقدس تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها، والرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر 2023