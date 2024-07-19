"حزب الله": استهدفنا ثكنة يفتاح بصاروخ "جهاد" وأصبناها مباشرةً

أشار "​حزب الله​" في بيان، إلى أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا ‏على اعتداء العدو الّذي طال بلدة صفد البطيخ، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلاميّة اليوم ‏الجمعة ثكنة يفتاح بصاروخ "جهاد"؛ وأصابوها إصابةً مباشرة".

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