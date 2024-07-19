بهاء الحريري عرض مع سفير باكستان آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة

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عرض رجل الاعمال بهاء الحريري مع سفير باكستان في لبنان، سلمان أطهر، "آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، كما جرى الحديث عن المشروع السياسي-الإنمائي الذي يحمله بهاء الحريري وعن برنامج زيارته إلى لبنان"
واستذكر الحريري والسفير الباكستاني علاقة الصداقة التي كانت تربط الرئيس الراحل رفيق الحريري مع القيادة الباكستانية ورئيس الوزراء السابق نواز شريف. واكدا "استمرار العمل على تطويرها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين".
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