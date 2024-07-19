تساءل "عضو تكتّل "الجمهورية القويّة" النّائب ​الياس اسطفان​، في تصريح، "لماذا لم تُسفر التّحقيقات في قضيّة مقتل باسكال سليمان عن نتائج واضحة حتّى الآن؟ هل هناك عرقلة ممنهجة لتحقيق العدالة وتغطية على الحقائق؟".

كانت هذه تفاصيل خبر اسطفان: لماذا لم تُسفر التحقيقات بقضية مقتل باسكال سليمان عن نتائج واضحة حتى الآن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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