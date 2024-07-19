أعرب الوزير الأسبق وديع الخازن، في برقية بعثها إلى رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، عن عميق امتنانه "لخطابكم اليوم بشأن الوضع في فلسطين. إنّ التزامكم بالعدالة وحقوق الإنسان، هو مصدر إلهام لنا جميعًا".
وتوجّه إلى سلام، قائلًا: "إنّ تحليلك للعواقب القانونيّة للسّياسات والممارسات الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما فيها القدس الشّرقيّة وقطاع غزة، له أهميّة حاسمة بالنسبة للمجتمع الدولي".
وخاطبه الخازن، بالقول: "إنّ قيادتكم وتفانيكم في قضيّة العدالة، يُعزّزان أملنا في مستقبل يتمّ فيه الاعتراف بحقوق الفلسطينيّين واحترامها بشكل كامل. أشكركم على عملكم الدّؤوب، وإصراركم على الدّفاع عن مبادئ العدالة والإنصاف".
كانت هذه تفاصيل خبر الخازن أبرق لرئيس المحكمة الدولية: قيادتكم تعزز أملنا بمستقبل يتم فيه الاعتراف بحقوق الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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