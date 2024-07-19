الخازن أبرق لرئيس المحكمة الدولية: قيادتكم تعزز أملنا بمستقبل يتم فيه الاعتراف بحقوق الفلسطينيين

أعرب الوزير الأسبق ​وديع الخازن​، في برقية بعثها إلى رئيس محكمة العدل الدولية ​نواف سلام​، عن عميق امتنانه "لخطابكم اليوم بشأن الوضع في فلسطين. إنّ التزامكم بالعدالة وحقوق الإنسان، هو مصدر إلهام لنا جميعًا".

وتوجّه إلى سلام، قائلًا: "إنّ تحليلك للعواقب القانونيّة للسّياسات والممارسات الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، بما فيها القدس الشّرقيّة وقطاع غزة، له أهميّة حاسمة بالنسبة للمجتمع الدولي".

وخاطبه الخازن، بالقول: "إنّ قيادتكم وتفانيكم في قضيّة العدالة، يُعزّزان أملنا في مستقبل يتمّ فيه الاعتراف بحقوق الفلسطينيّين واحترامها بشكل كامل. أشكركم على عملكم الدّؤوب، وإصراركم على الدّفاع عن مبادئ العدالة والإنصاف".