ارتفاع حصيلة الاحتجاجات في بنغلادش إلى 105 قتلى

افادت بيانات المستشفيات في بنغلادش عن "ارتفاع حصيلة الاحتجاجات إلى 105 قتلى".

وفي وقت سابق اليوم، اعتقلت الشرطة البنغلادشية أحد كبار قادة حزب معارض في العاصمة دكا، عقب اضطرابات استمرت لأيام على مستوى البلاد وأوقعت قتلى.

واشار المتحدث إن روح الكبير رضوي من الحزب القومي البنغلادشي المعارض الى انه يواجه "مئات القضايا".

وأعلنت الشرطة البنغلادشية حظرا لمدة يوم على كل التجمعات في العاصمة دكا.

وكان قد أضرم متظاهرون النار في العديد من المباني الحكومية خلال اشتباكات أوقعت قتلى في مختلف أنحاء البلاد بين طلاب وشرطة مكافحة الشغب، حسبما ذكر بيان للشرطة.