الأمم المتحدة: الحكم على الصحافي غيرشكوفيتش يثير قلقا كبيرا على حرية التعبير

اعتبر متحدث باسم الامين العام للامم المتحدة، فرحان حق، أن "الحكم بالسجن 16 عاما في روسيا على الصحافي الاميركي ايفان غيرشكوفيتش بتهمة التجسس يثير قلقا كبيرا يتصل بحرية التعبير".

واوضح في تصريح، لصحافيين، أن "مكتب حقوق الانسان في المنظمة الاممية يرى أن الحكم على الصحافي يثير قلقا كبيرا يتصل بحقه في حرية التعبير بوصفه صحافيا. يجب أن يتمكن الصحافيون من ممارسة مهنتهم الاساسية ضمن بيئة آمنة ومن دون خوف من العقاب"، مضيفا أن الامم المتحدة تدعو الى الإفراج عن "جميع الصحافيين المعتقلين في روسيا لسبب بسيط هو قيامهم بعملهم".