بايدن اعلن انه سيستأنف حملته الانتخابية الأسبوع المقبل

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه "سيستأنف حملته الانتخابية الأسبوع المقبل"، مهاجما "الرؤية المتشائمة لمنافسه الجمهوري دونالد ترامب بالنسبة الى المستقبل".
واشار بايدن في بيان أصدره فريق حملته الى إن "الرهانات كبيرة والخيار واضح. سنفوز"، معتبرا أن "الرؤية المتشائمة لدونالد ترامب حول المستقبل لا تمثلنا كأميركيين".
وتابع "أتطلع للعودة إلى الحملة الأسبوع المقبل لمواصلة التركيز على الخطر الذي يمثله برنامج ترامب".
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