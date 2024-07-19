مفوضية الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء العنف والقتل في قطاع غزة، وفقا لـ"وفا".

وأوضحت رئيس مكتب المفوضية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجيث سونغاي في بيان، أن سكان غزة تعرضوا خلال الأسبوع الماضي لموجة جديدة من الغارات الجوية، بعد أن أمروا بالانتقال إلى مناطق أخرى قيل إنها آمنة ثم تم استهدافها.

وأضافت: "منذ 12 يوليو الجاري لقي 503 فلسطينيين حتفهم معظمهم في وسط غزة، ووقعت إصابات جماعية يومي 13 و14 من هذا الشهر في خان يونس، وأعقب ذلك هجمات أخرى في 15 و 16 منه، استهدفت مدارس تابعة لوكالة الأونروا في مخيم النصيرات وسط غزة والمواصي بخان يونس، مما أدى إلى استشهاد 59 مواطنا وإصابة ما لا يقل عن 76 آخرين".