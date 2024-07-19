إصابة مواطنة وشاب في هجوم مستعمرين جنوب الخليل

ياسر رشاد - القاهرة - أصيبت مواطنة وشاب، في هجوم لمستعمرين مساء اليوم الجمعة، على قرية "شعب البطم" بمسافر يطا جنوب الخليل، وفقا لـ"وفا".

وقال مراسلنا إن مستعمري "افيجال" و"متسبي يائير" المسلحين، هاجموا بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي مساكن مواطني القرية، واعتدوا بالضرب عليهم ما تسبب بإصابة المواطنة وضحة اسماعيل النجار (55 عاما) والشاب عنان يونس النجار (38 عاما) برضوض وجروح، بينما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نزار الجبارين خلال محاولة المواطنين التصدي لهجوم المستعمرين.

وقد لقي مواطن (47 عاماً) اليوم الجمعة، مصرعه بحادث سير ذاتي بمركبته في بلدة بتير غرب بيت لحم .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن بلاغاً وصلت لعمليات شرطة بيت لحم تفيد بوقوع حادث سير ذاتي، حيث تم تحريك الإسعاف وخبراء الحوادث إلى المكان وتم نقل المصاب إلى مستشفى بيت جالا الحكومي وأعلن الأطباء عن وفاته.

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة، فيما باشرت شرطة المرور التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.