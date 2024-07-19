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بايدن يدين حكم محكمة روسية بالسجن 16 عاما على صحفي أمريكي

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة الحكم الذي أصدرته محكمة روسية اليوم الجمعة بالسجن 16 عاما على الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش، قائلا إن روسيا استهدفته "لأنه صحفي وأمريكي".

وقال بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض، إن الصحفي "لم يرتكب أي جريمة"، مضيفا أن الحكومة الأمريكية ستواصل النضال من أجل إطلاق سراح مراسل "وول ستريت جورنال" وكذلك جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين بشكل غير قانوني في الخارج.

وذكر بايدن أن: "الصحافة ليست جريمة"، مضيفاً أنه والأمم المتحدة قالا إن روسيا تحتجز الصحفي بشكل غير مشروع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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