للاستيلاء على معاشها.. القبض على متهم بقتل جدته بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة أرض الحافي التابعة لمركز ومدينة قليوب، واقعة مأساوية بعد أن تخلص حفيد من جدته للاستيلاء على معاشها.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بورود بلاغ بالعثور علي جثة سيدة مسنة داخل مسكنها بدائرة المركز.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، أن وراء إرتكاب الواقعة حفيد المجني عليها، الذى تخلص منها طعناً باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، لمروره بضائقة مالية ومحاولة الاستيلاء على الفيزا الخاصة بمعاش المجنى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب محمد ياسين، والنقيب عمرو رضوان، والنقيب محمد المغربي معاونى رئيس المباحث، جرى ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.