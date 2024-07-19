تنبأ بوفاته قبلها بيوم.. مصرع طالب ثانوي فى المنيا أسفل عجلات قطار

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا-جمال محمد:

سادت حالة من الحزن بين الكثيرين من أبناء مدينة المنيا، عقب وفاة طالب ثانوي أسفل عجلات قطار، أثناء مروره الخاطىء بمزلقان السكة الحديد، وجاء ذلك بعد يوم واحد من نشر الطالب منشورا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتنبأ خلاله بقرب الرحيل.

وكان الطالب حازم إيهاب، نشر عبر صفحته أمس الخميس، منشورا جاء فيه: "كن جميلًا مع الكل فهناك لحظة وداع ليس لها وقت" ، ليفارق مساء اليوم الجمعة الدنيا إثر حادث أليم أسفل عجلات قطار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمصرع طالب أسفل عجلات قطار بمزلقان الإخصاص في مدينة المنيا.

وانتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع "حازم إيهاب عليان" 18 سنة، وجرى نقله لمشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.