شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: التحالف الوطنى نجح فى سد الفجوة النوعية والجغرافية بالمناطق النائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد القوى، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، ركز خدماته من خلال ثلاث محاور هى (محور الصحة، محور الأمن الغذائى، محور حقوق الإنسان)، مضيفا أن التحالف حقق العديد من الإنجازات خلال العامين الماضيين، فى هذه المحاور، بجانب المبادرات التى أطلقت وكانت تهدف لدعم الإنسان وتطويره وتقديم التوعية والمساندة.

وأوضح عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن التحالف الوطنى قدم خدماته لتشمل الدعم النقدى والدعم الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية، فقد طرح عدد كبير من المبادرات منها (أزرع، كتف بكتف، ستر وعافية)، التى أحدثت فارق ملموس فى حياة الفئات الأولى بالرعاية، كما إنه ساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات بما يتماشى مع تحقيق «رؤية مصر 2030»، مؤكدا أن مؤسسات التحالف الوطنى بالعمل على سد الفجوة النوعية والجغرافية فى المناطق التى لا تتمكن أجهزة الدولة من الوصول إليها.

وأشاد " عبد القوي"، بانطلاق مبادرة أحسن صاحى الذى أطلقها التحالف مؤخرا، لدعم وتمكين ذوى الهمم فى المجتمع، وذلك وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسة صناع الحياة مصر.