الدفاع المدني في النبطية تسلم سيارة إسعاف هبة من اليونيفيل

سلم رئيس اتحاد بلديات جبل عامل، علي طاهر ياسين، في مركز بلدية مجدل سيارة اسعاف مجهزة إلى المدير الاقليمي في محافظة النبطية للدفاع المدني حسين فقيه، مقدمة هبة من مكتب الشؤون المدنية في قوات الـ "يونيفيل" إلى مركز الدفاع المدني في بلدة ميس الجبل.
وتأتي المبادرة في اطار خطة اتحاد بلديات جبل عامل للطوارئ والحد من المخاطر، وضمن برنامج تمكين ودعم مراكز الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية.
وشكر المدير الاقليمي للدفاع المدني، بدوره للاتحاد سعيه لتأمين الالية"، مؤكدا "حرص الدفاع المدني على متابعة رسالته الانسانية في خدمة اهله".
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