محمد سليمان التقى لجنة متابعة مكب سرار مؤكدا أهمية فتح معمل فرز صحي ومعالجة المكبات العشوائية

التقى النائب محمد سليمان، لجنة متابعة مكب سرار التي شكرته على متابعته في الأسابيع السابقة لحريق المطمر وجهوده المتواصلة مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وأمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير لإطفاء الحريق.

وأطلع اعضاء الوفد سليمان على أجواء لقائهم وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، ومطلبهم بـ"ضرورة معالجة المطمر العشوائي وتشغيل معمل الفرز".

ونوه سليمان بـ"جهود ميقاتي وعمل هيئة الإغاثة الذي أوقف الحرائق والإنبعاثات السامة"، مؤكدا "أهمية الحفاظ على عكار والعمل على تحسين واقعها البيئي ومنع أي عمل يسيء الى صحة المواطن والمنطقة تحت أي مسمى". وشدد على ان "صحة الناس فوق مصلحة الجميع وحماية منطقتنا مسؤوليتنا".

واكد "أهمية فتح معمل فرز صحي بمواصفات بيئية صحية وتحسين الواقع البيئي ومعالجة المكبات العشوائية".