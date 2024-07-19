الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على بلدة ميس الجبل وبليدا

اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة ميس الجبل، بصاروخ لم ينفجر. كما شن غارة بصاروخين من مسيرة على بلدة بليدا.
وفي وقت سابق، شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي غارةً استهدفت منزلًا في حي الثّانوية الرّسميّة في بلدة طيرحرفا، ما أدّى إلى اندلاع النّيران فيه.
كما أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بـ"اندلاع حريق كبير في كفرشوبا في قضاء حاصبيا، جرّاء القصف الإسرائيلي الّذي تعرّضت له المنطقة".
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