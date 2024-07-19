أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على اعتداء العدو الّذي طال بلدة صفد البطيخ، شنّ مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلاميّة اليوم هجومًا جوّيًّا بمسيّرة انقضاضيّة على مقرّ قيادة الفرقة 91 المستحدث في إييليت، مستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضبّاطها وجنودها؛ وأصابت أهدافها بدقّة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هجوم جوي على مقر قيادة الفرقة 91 في إييليت واستهداف أماكن تموضع ضباطها وجنودها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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