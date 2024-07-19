وزير الخارجية الإسرائيلي: قرار محكمة العدل الدولية يتجاهل الماضي ومنفصل عن الحاضر وخطير على المستقبل

أدان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، "قرار محكمة العدل الدولية، بأن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي، وأنه يتعين على الدولة اليهودية دفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها أثناء الاحتلال".

واعتبر كاتس أن قرار المحكمة "مشوه بشكل أساسي، وأحادي الجانب، وخاطئ"، مؤكدا أن "هذا رأي المحكمة يتجاهل الماضي، وهو الحقوق التاريخية للشعب اليهودي في أرض إسرائيل، وهو منفصل عن الحاضر، وعن الواقع على الأرض، وعن التهديدات الأمنية لإسرائيل، وعن أعظم مذبحة لليهود منذ المحرقة، وعن هجمات "حماس" وإيران وعناصر إرهابية أخرى على 7 جبهات، وعن حاجة إسرائيل للدفاع عن أراضيها ومواطنيها".

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي في بيانه أن "إسرائيل بسيادة القانون وبالقانون الدولي، ستواصل القيام بكل ما هو ضروري لحماية مواطنيها، وفقا للقانون الدولي".

وأعلن رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام،في وقت سابق اليوم، أن "المحكمة ترى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي".