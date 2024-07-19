الدفاع التركية: تحييد 15 إرهابيًا شمالَي سوريا والعراق

كشفت وزارة الدفاع التركية عن "تحييد 5 إرهابيّين من تنظيم "بي كي كي" في منطقة غارا ومنطقة عمليّة "المخلب القفل" شمال العراق، و10 إرهابيّين في مناطق عمليّتَي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمال سوريا".
وأكّدت في بيان، "مواصلة القوّات المسلّحة لعمليّاتها ضدّ الإرهابيّين شمالي سوريا والعراق"، مشدّدةً على أنّ "لا مكان يفرّ إليه الإرهابيّون، ولا يوجد مكان آمن لهم".
مع الإشارة إلى أنّ أمس الخميس، أعلنت الدّفاع التّركيّة "تحييد 72 إرهابيًّا خلال العمليّات الّتي نفّذتها القوّات التّركيّة في الأيّام السّبعة الأخيرة".
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