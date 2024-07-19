مقتل عناصر من داعش في عملية للجيش العراقي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، عن مقتل 3 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية استهدفت التنظيم المتشدد في جبال "حمرين" شمالي العاصمة بغداد.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان، إن مقاتلات عراقية من نوع "إف 16" نفذت ضربة جوية استهدفت أوكارا لتنظيم داعش المتطرف على الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات كركوك وصلاح الدين "بتنسيق عالي المستوى بين جهاز مكافحة الإرهاب وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

وذكر البيان أن القوات قامت بعملية تفتيش في موقع الضربة الجوية وعثرت على 3 جثث "لقتلى العناصر الإرهابية".

واستولت القوات العراقية على أسلحة خفيفة وأعتدة وحزامين ناسفين وأجهزة اتصال ومواد لوجستية مختلفة.