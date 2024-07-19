ياسر رشاد - القاهرة - شهدت ولاية إنديانا الأمريكية ، واقعة مؤسفة ، حيث ا قدمت امرأة أربعينية على الجلوس على ابنها بالتبني، البالغ 10 سنوات، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

جريمة الـ خمس دقائق .. سيدة تزن 155 كيلو تعاقب ابنها بالجلوس فوقه لتقتله

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، من المحتمل أن تواجه المرأة عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة، إذا تمت إدانتها بجريمة القتل غير العمد.

وكانت جينيفر لي ويلسون، 48 عامًا، والبالغ وزنها 155 كجم، قد جلست على ابنها داكوتا ليفي ستيفنز، الذي لا يزيد وزنه على 28 كجم، بحجة منعه من تكرار هربه إلى منزل أحد الجيران.

وكان الفتى قد توسل لأحد الجيران بتبنيه، لأن والديه ضرباه على وجهه، لكن الجارة لم تصدقه، بسبب عدم ملاحظتها أي آثار تعنيف عليه.

وعاد الفتى خائبًا إلى المنزل، وحينها هاجمته ويلسون وعاقبته بطرحه على الأرض وجلوسها فوقه. وراح داكوتا يصرخ متوسلًا أن تدعه وتنهض عنه، لأنه بات يشعر بالألم.

وبعد أن لاحظت ويلسون أن الفتى توقف عن الحركة، اتصلت بالمسؤول الاجتماعي الخاص بداكوتا.

ووثقت كاميرا جرس الباب، الأم ويلسون، وقد رقدت فوق الصبي مدة 5 دقائق، وعندما توقف عن الحركة والصراخ، راحت تسأله إن كان يتظاهر بذلك، ولم تنهض عنه حتى رأت أن جفنيه أصبحا شاحبين.

لكن مع وصول الشرطة، كان داكوتا يلفظ أنفاسه الأخيرة، وحاول المسعفون إسعاف الفتى، وسط ذهول الأم ويلسون.

وبعد يومين من مكوثه في المستشفى، توفي داكوتا، وقال الطبيب الشرعي إن وفاته جاءت لتعرضه لـ"الاختناق التسلسلي"، الذي منع الأوكسجين من الوصول إلى كل جسده.

وألقت الشرطة القبض من فورها على المرأة، وقد تواجه عقوبة السجن ست سنوات على الأقل، إذا أدينت بالقتل غير العمد، إضافة إلى حرمانها من حق تبني طفل آخر مدى الحياة.

جهود مكثفة لكشف ملابسات اتهام سائق توك توك بالاعتداء على فتاة بـ6 أكتوبر

وعلي صعيد اخر ، تكثف إدارة المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات اتهام سائق توك توك بالاعتداء على فتاة بمدينة 6 أكتوبر، ومحاولته احتجازها، الا أنه فر هاربا عقب مطاردة مواطنين له، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اعتداء سائق توك توك على فتاة بالشارع، ومحاولته احتجازها وإجبارها على استقلال التوك توك، إلا أن مواطنين طاردوه مما دفعه للهرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.