"التعاون الإسلامي" ترحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - رحبت منظمة التعاون الاسلامي اليوم الجمعة، بالرأي الاستشاري الذي اصدرته محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة عن الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس، والذي أكدت فيه على عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية وأنه يشكل انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، معتبرة ذلك انتصارا للعدالة والشرعية الدولية، وتأكيدا على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفقًا لـ"وفا".

كما أكدت المنظمة في بيان لها، أهمية وضرورة متابعة تنفيذ هذا الرأي الاستشاري للمحكمة الذي دعت خلاله اسرائيل الى إنهاء وجودها واستيطانها الاستعماري غير القانوني في الارض الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، وأكدت أن اسرائيل تمارس بشكل غير قانوني سياسات الضم، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات، واستغلال الموارد الطبيعية، والاستيطان، والتهجير القسري، والتمييز والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف. ودعت كذلك الدول والمنظمات الى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستعمرين ولدولة إسرائيل على الارض الفلسطينية المحتلة، التي تمثل وحدة جغرافية واحدة ومتواصلة وذات سيادة يجب احترامها.

وثمنت المنظمة مواقف الدول التي ساندت وانضمت لإجراءات المحكمة بهدف تحقيق العدالة والحماية الدولية للشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.

وأكدت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، مسؤولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذا الرأي الاستشاري والعمل على انهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الاسرائيلي غير الشرعي في الارض الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطينيي من ممارسة حقه في تقرير المصير بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.

وأشارت المنظمة إلى أنها شاركت في المرافعات الخطية والشفوية لدى المحكمة، بحضور الامين العام، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الجهود من أجل تنفيذ هذا الراي الاستشاري، والعمل على محاسبة ومساءلة اسرائيل، قوة الاحتلال، عن جميع انتهاكاتها وجرائمها الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني.