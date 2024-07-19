خلل تقنى يشل العالم

ياسر رشاد - القاهرة - عطل «كراود سترايك» يضرب البورصة ووسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات



أثر خلل تقنى بأحد خوادم شركة «كراود سترايك»، أمس، على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات فى العالم، وضرب أنظمة الحوسبة حول العالم.

وقالت شركة «كراود سترايك للأمن السيبرانى»، فى بيان لها: «نحن على علم بالتقارير عن خلل فى نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم»، مشيرة إلى وجود خلل تقنى بأحد خوادم الشركة يؤثر على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات فى العالم، وأوضحت شركة مايكروسوفت أنها تواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات مايكروسوفت 365 المتبقية التى يشوبها الخلل.

ومجموعة «كراود سترايك» CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC، هى شركة أمريكية لتكنولوجيا الأمن السيبرانى ومقرها فى أوستن، تكساس، شاركت الشركة فى مكافحة العديد من الهجمات الإلكترونية البارزة، بما فى ذلك اختراق شركة SONY PICTURES فى عام 2014، والهجمات الإلكترونية فى الفترة 2015-2016 على اللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC)، وتسريب البريد الإلكترونى لعام 2016 الذى شمل اللجنة الوطنية الديمقراطية.

انخفضت أسهم شركة الأمن السيبرانى «كراود سترايك»، بما يصل إلى 14% فى التداولات عقب الخلل الذى أصاب خدمات «مايكروسوفت» السحابية والذى أدى إلى تعطيل الخدمات فى شركات الطيران والبنوك وشركات الخدمات المالية حول العالم.

وانخفضت أسهم مايكروسوفت بنسبة 2.8% بعدما أبلغت الشركة المالك لبرنامج ويندوز، عن انقطاع فى خدماتها عبر الإنترنت.

وبحسب بيانات أوردها موقع DOWNDECTECTOR، الذى يتتبع انقطاعات الإنترنت المبلغ عنها من قبل المستخدمين، فإن انقطاعات متزايدة فى الخدمات شهدتها شركات فيزا وأمازون وإى دى تى سيكيوريتى وشركات الطيران بما فى ذلك أمريكان إيرلاينز ودلتا.

واستمرت الاضطرابات المتصاعدة بعد ساعات من إعلان شركة مايكروسوفت، أنها تعمل تدريجيا على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365.

ونشرت شركة مايكروسوفت 365 على منصة «إكس» أن الشركة «تعمل على إعادة توجيه حركة المرور المتأثرة إلى أنظمة بديلة لتخفيف التأثير بطريقة أكثر ملاءمة»، وأنهم «يلاحظون اتجاها إيجابيا فى توفر الخدمة».

وأعلنت مطارات عديدة فى العالم، تعليق رحلات بسبب «مشاكل فنية»، وأفادت شركات الطيران ومقدمى خدمات الاتصالات والبنوك، ومذيعى الوسائط، عن عطل مفاجئ، حيث فقدوا الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر، بينما قالت بعض البنوك إنها كانت غير متصلة بالإنترنت أيضا، كما نمت الاضطرابات الكبرى التى أبلغت عنها شركات الطيران والمطارات.

وقالت مصادر فى قطاع النفط والغاز، إن عدة مقرات رئيسية لتداول النفط والغاز فى لندن وسنغافورة تواجه صعوبات فى تنفيذ المعاملات بسبب تعطل الإنترنت.

على صعيد التداولات العالمية، أفيد عن تراجع فى الأسهم الأوروبية وسط تعرض عدد من البورصات لخلل تقنى، من بينها بورصة لندن التى أعلنت عن تأثُّر بعض خدماتها بأعطال فنية عالمية، وهبطت أسهم مايكروسوفت و«كراود سترايك» فى التداولات الأوروبية.

قالت إدارة شئون المسافرين فى مطارات إسبانيا: «نواجه مشكلات فى أنظمة الكمبيوتر فى جميع المطارات»، فيما أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية توقف الرحلات بمطاراتها نتيجة نفس المشكلة، وطلبت هيئة الطيران الأمريكية من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقنى أصاب الحواسيب، وأبلغت شركات النقل الأخرى وشركات الإعلام والبنوك وشركات الاتصالات فى جميع أنحاء العالم أيضا عن انقطاع الخدمة فى الأنظمة، ما أدى إلى تعطيل عملياتها.

وأوقفت شركات الطيران الأمريكية ودلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز وأليجانت إير رحلاتها الجوية بعد أقل من ساعة من إعلان مايكروسوفت أنها قامت بحل مشكلة انقطاع الخدمات السحابية الذى أثر على العديد من شركات الطيران منخفضة التكلفة.

وأعلنت الداخلية الأسترالية أن الانقطاع الإلكترونى يبدو أنه مرتبط بمشكلة بشركة الأمن السيبرانى العالمية.

كما أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الإماراتية «تدرا»، عن خلل فنى ببرمجيات كراود سترايك قد يؤثر فى عمل المؤسسات التى تستخدمها، ونصحت مستخدمى البرنامج بالتريث وعدم القيام بأى عمليات تحديث أو تحميل لبرمجيات «كراود سترايك»، لحين حل الخلل، كما أعلنت الخارجية الإماراتية تأثر جميع الأنظمة الالكترونية لديها بسبب وجود خلل فنى عالمى، لكن مطار دبى أعلن عودة العمل إلى طبيعته بعد الخلل التقنى الذى أثر على عمليات تسجيل المسافرين لبعض شركات الطيران فى صالتى السفر 1 و2.

وقال مطار هونج كونج، إن عطل مايكروسوفت يؤثر على بعض شركات الطيران، وأكدت شركة مراقبة الحركة الجوية السويسرية أن خدماتها تأثرت بالانقطاع العالمى فى تكنولوجيا المعلومات، وقالت شركة إير فرانس إن هناك اضطرابات فى عمليات بعض المحطات لكن مطارات باريس بمنأى عن العطل.

وواجهت 6 شركات طيران هندية مشكلات فى الخدمات عبر الإنترنت، فيما أعلن مطار أنديرا غاندى الدولى فى العاصمة «نيودلهى» تأثر بعض خدماته بشكل مؤقت بسبب مشكلة تكنولوجيا المعلومات العالمية.

كما قالت الخطوط الجوية التركية، إنها تواجه تأثيرا على عملياتنا بسبب عطل فنى عالمى، ونقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحله، وأعلنت أنها تواجه مشكلات فى أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر بسبب خلل فنى عالمى، وذكر مكتب المساعدة الخاص بالشركة التركية فى منشور على «إكس» أن العمل جار على حل المشكلة.

وقالت هيئة السايبر الإسرائيلية، فى بيان صدر عنها، إنه خلال هذه الساعات، هناك خلل فنى عالميّ، يؤثر على العديد من الأنظمة التكنولوجية حول العالم، وكذلك فى إسرائيل، وأضافت الهيئة: أصدرت شركة التكنولوجيا CROWDSTRIKE تنبيها فنيا، بشأن مشكلة كبيرة تؤثر على أنظمة WINDOWS فى جميع أنحاء العالم، وشدّدت هيئة السايبر الإسرائيلية، على أن هذا ليس هجومًا إلكترونيًا (سييرانيًّا)، كما أعلن البنك المركزى الإسرائيلى، تأثره بهذا الخلل التقنى.

وأكدت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد فى بريطانيا، أنها تواجه مشاكل فنية «واسعة»، محذّرة من إلغاء رحلات، وقالت المجموعة التى تدير بورصة لندن، إنها تواجه مشكلة فنية عالمية تمنع نشر الأخبار، كذلك خرج نظام الحجوزات الطبية فى بريطانيا عن العمل.

وفيما أكدت سلطات مطار برلين، تأخر فى عملية تسجيل المسافرين بسبب خلل فنى، وتوقف حركة الملاحة الجوية فى المطار، بشكل مؤقت، كما توقفت قناة «سكاى نيوز» البريطانية عن البث المباشر بسبب الخلل المعلوماتى العالمى، وقال ديفيد رودس الرئيس التنفيذى لشبكة «سكاى نيوز» على «إكس»: «لم تتمكّن سكاى نيوز من البث التلفزيونى المباشر هذا الصباح، ونبلغ المشاهدين حاليا أننا نعتذر عن الانقطاع».

بدوره، أعلن متحدث باسم مطار سخيبول فى أمستردام، وهو أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً، أن خدمات تأثرت بمشكلات وتعطل عالمى فى خدمات الإنترنت، وقال: «التعطُّل له تأثير على الرحلات الجوية التى تصل وتقلع من سخيبول»، مضيفاً أنّه من غير الواضح بعد عدد الرحلات التى تأثرت بالمشكلة.

أبلغ المستخدمون اليابانيون عن خلل فى الخدمات بما فى ذلك مجموعة البرامج المكتبية على الإنترنت «مايكروسوفت 365»، وحدث الخلل فى فترة ما بعد الظهر، واضطرت شركات الطيران فى مطارى مومباى وهونغ كونغ إلى فحص الركاب يدوياً.

من جانبها، أكدت شركة «رايان إير» الأيرلندية حدوث خلل فى شبكة الخطوط الجوية، ناصحة الركاب بالوصول إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد المغادرة المقرر.

كما تضررت نيوزيلندا جراء الانقطاع التقنى، حيث واجهت البنوك مشكلات، كما أعلن مطار كرايستشرش أنه يواجه مشكلات فى تكنولوجيا المعلومات عبر عدد من الأنظمة والتى قد تؤثر على وصول الرحلات ومغادرتها.

وفى سنغافورة، أعلن مطار «شانجى» أنه يواجه مشكلات فى تكنولوجيا المعلومات، حيث أشار إلى أنه نظرا للانقطاع العالمى الذى أثر على أنظمة تكنولوجيا المعلومات فى العديد من المنظمات، فإن عملية تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران تتم فى مطار شانغى بشكل يدوى.

ومن جهتها، أعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية مواصلة مطارات البلاد عملها بشكل طبيعى دون أن تتأثر بالعطل التقنى العالمى الذى ضرب أنظمة الحوسبة والمطارات ومرافق حيوية حول العالم، وشددت الوزارة على أن الوضع مع «مايكروسوفت» يظهر مرة أخرى أهمية استبدال البرمجيات الأجنبية بأنظمة روسية، ولاسيما فى مرافق البنية التحتية الحيوية.

من جهتها، أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للنقل الجوى مواصلة المطارات وشركات الطيران فى روسيا عملها بشكل طبيعى، وتسيير الرحلات الجوية واستقبالها حسب جداولها، وشددت على أنه منذ بضع سنوات بدأ إدخال البرمجيات الروسية فى الطيران المحلى، وما زالت هذه العملية مستمرة.

من جهته أعلن مطار «دوموديدوفو» فى موسكو عن استعداده لتزويد شركائه بنظام تسجيل وصول احتياطى من شركة ASTRA الروسية.