انتظام العمل في مطار الكويت الدولي بعد عطل مايكروسوفت

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، بأن جميع الأنظمة التقنية عادت لوضعها الطبيعي، وأن جميع الأنظمة الخاصة بشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي؛ عادت بشكلها المعتاد.

وذكر المتحدث الرسمي في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، في بيان اليوم الجمعة، أن سرعة استجابة وتفعيل خطة استمرارية العمل الطارئة المعتمدة في الطيران المدني "كان لها أثر إيجابي نحو التقليل من الآثار السلبية لهذا الخلل".

ويأتي ذلك على خلفية العطل الذي تعض له نظام مايكروسوفت، ما تسبب في تعطل أغلب المطارات والبنوك والأعمال في أغلب دول العالم.

وأبلغت العديد من المطارات الأوروبية والأمريكية عن وجود عطل فني في حركة الملاحة الجوية بنسبة 20%، بالإضافة إلى تعطل العديد من البورصات، وشركات القطارات، كما تعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت، فيما انضمت بورصة لندن إلى البنوك وشركات الطيران التي أعلنت عن خلل تقني.

وتأثرت مطارات الكويت بعطل مايكروسوفت، حيث تم إلغاء عدد من الرحرحلات وتأخير أخرى بسبب العطل.

ولم تكن الكويت وحدها التي تأثرت بعطل مايكروسوفت، ولكن شركات الطيران السعودية أيضًا تأثرت، إلا أن اللبنانية والمغربية لم تتأثرا لأنهما لا يستخدمان نظام مايكروسوفت.