الهزار تحول لعركة.. إصابة مواطن بقليوب في خناقة مع شخص يحمل جنسية أفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة ميت حلفا بمحافظة القليوبية، إصابة شاب بطعن بالبطن على يد شخص يحمل جنسية دولة أفريقية، على خلفية وصلة هزار بينهما تطورت إلى خناقة بالأسلحة البيضاء.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ بإصابة شاب بطعن نافذ بالبطن بدائرة المركز.

كشفت التحريات عن إصابة شاب يدعى "سامى.م" بطعن نافذ بالبطن باستخدام سلاح أبيض "سكين"، على يد شاب يحمل جنسية دولة أفريقية يقيم في منطقة ميت حلفا، وذلك بسبب وصلة هزار بينهما.

وجرى نقل المصاب للمستشفى في حالة خطيرة، بعد إجراء عملية جراحية له وخروجه ووضعه في غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.