مسؤول بـ"تليفونات بني سويف" يوضح كواليس الهزيمة الوهمية أمام كاظمة الكويتي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف وليد عبدالهادي، مدير الكرة بنادي تليفونات بني سويف، تفاصيل انتحال فريق صفة النادي، ولعبه مباراة أمام نادي كاظمة الكويتي بلاعبين وهميين والهزيمة بـ7 أهداف مقابل هدف.

وقال عبدالهادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": اكتشفنا أن هناك فريقًا لعب أمام كاظمة الكويتي باسم تليفونات بني سويف، وقمت بنشر بيان أننا لم نلعب ونستعد لفترة إعداد.

واختتمت قائلا: المنتحل جمع فريقا وهميًا للقاء نادي كاظمة الكويتي في الإسكندرية، ونادي كاظمة كان عليه التأكد من هوية الفريق الذي يلعب معه، وتواصلنا مع رئيس وفد نادي كاظمة من أجل التأكيد على أن النادي لم يتلق أي رسالة بشأن لعب مباراة ودية، وفوجئنا بأننا مهزومين ونحن جالسون في البيت، وما حدث يعتبر عملية نصب مدبرة.