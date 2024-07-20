شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين مستوى المعيشة الأبرز.. تعرف على دور حياة كريمة فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى عام 2019 لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئات الفقيرة فى المناطق الأكثر احتياجًا.

وتم إعلان مؤسسة “حياة كريمة” مؤسسة أهلية غير هادفة للربح وهى المنوط بها تنفيذ أهداف المبادرة فى عام 2020، وبالفعل تم التعاون بين ثلاث وزارات رئيسية هى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والتخطيط، فضلًا عن مشاركة حوالى 16 مؤسسة مجتمع مدنى، وتم تنفيذ عدد من المبادرات لخدمة عدد من القرى والمراكز التى بلغ نسبة الفقر بها أكثر من 70%، فتم تقديم الدعم المادى للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بعض الخدمات عبر إصلاح البنية التحتية، وترميم وتطوير المنازل، وإجراء العمليات الجراحية العاجلة وتوفير الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والأجهزة التعويضية، والمساهمة فى توفير فرص عمل أو زواج اليتيمات وغير القادرين، وخلافه، وتم التوسع فى المبادرة لتصبح “المشروع القومى لتطوير الريف المصري”، فى 2021 لتطوير ما يقرب من 4500 قرية، و30888 من التوابع والعزب، فى حوالى 26 محافظة، بعدد سكان يقارب 57% من سكان مصر، وتحديد الأهداف الرئيسية لها فى أربعة مجالات وهى:

1- البنية التحتية الأساسية (شبكات المياه والصرف الصحى، شبكات الغاز، الكهرباء الاتصالات والإنترنت وغيرها من الخدمات المختلفة ).

2- الخدمات العامة والاجتماعية (المدارس، المستشفيات والوحدات الصحية، مكاتب الخدمات، الوحدات الزراعية والبيطرية، مراكز الخدمات الأمنية، المراكز التكنولوجية، مراكز الشباب).

3- الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل (برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، تنمية الحرف اليدوية والمهن وتوفير فرص عمل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة).

4- التطوير المؤسسى والمشاركة المجتمعية وتنمية المهارات (من خلال إشراك المواطنين فى تنفيذ وتشغيل وضمان استدامة هذه المشروعات، تنمية مهارات أهل الريف، والعمل على زيادة الوعى والثقافة).