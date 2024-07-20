شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار: قرار محكمة العدل الدولية يدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

رحبت كتلة الحوار بقرار محكمة العدل الدولية، بضرورة وقف الحرب التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك وقف الاستيطان، معتبرة أن هذا القرار بمثابة خطوة كبيرة في طريق التاكيد علي وجوبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهو دليلي قانوني لا ريب فية بمشروعية الحقوق الفلسطينية وإسكات للمزاعم الاسرائيلية.

وأوضحت كتلة الحوار في بيان صادر عنها أن القرار حتي لو كان رأيه استشاري، إلا أنه ذو وزن قانوني و يمثل التزام أخلاقي للتأكيد علي مشروعية الحق الفلسطيني وتوضيح حجم حرب الإبادة التي تقوم دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بما تضمنه من تًوصيف للسياسات الاسرائيلية العنصرية وتناول تبعات الاحتلال.

وتوجهت كتلة الحوار بالتحية لمقاومة الشعب الفلسطيني وصمودة امام الانهيار الاخلاقي للدول الكبرى التي توفر الدعم المالي والعسكري والغطاء السياسي لآلة القتل والإبادة الجماعية الاسرائيلية ولولا صمود الشعب الفلسطيني لأكثر من 75 عاما، وتمسكه بتراب أرضه ورفضه مخططات التهجير لما وصلنا لهذه اللحظات التي نري فيها بصيصا من أمل باقي في الضمير الدولي.

وثمنت كتلة الحوار الجهود التي تقوم الحكومة المصرية من أجل وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني المختصر والمضي قدما نحو الاعمار.