شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: قرار العدل الدولية بتجريم احتلال غزة يتوافق مع الثوابت المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد، ترحيبه بقرار العدل الدولية الخاص بعدم قانونية احتلال اسرائيل لغزه وكذا سياسه الاستيطان في الضفة والقدس الشرقيه ويخالف كل القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب إن هذا القرار الصادر عن محكمه العدل حتي وإن كان استشاريا إلا أنه إيجابي للغاية وخاصه بعد قرار الكنيست برفض إقامة الدوله الفلسطينية والمطالب الاسرائيليه بضم الضفة لاسرائيل.

وأضاف عناني أن قرار العدل الدوليه يتطابق مع الموقف المصري في مذكره مصر التي قدمتها للمحكمة.

وأكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أن ترحيب مصر بالقرار يتوافق مع الجهود المصرية الداعمة لكل القرارات الدولية الداعمة للقضية ومع كل الجهود التي تبذلها مصر لوقف الحرب علي غزه.

وأكد الحزب علي دعمه الكامل للقيادة المصرية في إدارته للملف الفلسطيني بثبات وحكمة ومن خلال ثوابت وطنية مصرية لا تتغير لا بالزمان أو المكان.