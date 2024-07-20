سوليفان: بايدن وافق على عقوبات ضد بنوك صينية لمساعدتها روسيا في حربها على أوكرانيا

اعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن "الرئيس الاميركي جو بايدن وافق على عقوبات ضد بنوك صينية لمساعدتها روسيا في حربها على أوكرانيا".

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