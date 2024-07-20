الأرصاد الجوية: الطقس غدًا قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا معتادًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة فوق معدّلاتها الموسميّة بشكل بسيط، بسبب تأثير كتل هوائيّة حارّة مصدرها شبه الجزيرة العربيّة، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة بدءًا من ارتفاعات منخفضة؛ يزداد معها الشّعور بالحر".

وحذّرت في نشرتها المسائيّة، من أنّه "بسبب نشاط الهواء، من المتوقّع ارتفاع موج البحر يوم غد السّبت لحدود المتر ونصف المتر، ممّا يساهم في تشكّل التيّارات المائيّة السّاحبة على الشّواطئ الرّمليّة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر تمّوز يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 23 و31 درجة في طرابلس، وبين 18 و34 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان غدًا السّبت قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشّعور بالحر، وبالتّالي تشكّل الضّباب على المرتفعات، كما تكون الرّياح ناشطة حيث يرتفع معها موج البحر؛ وتتشكّل التيّارات المائيّة على الشّواطئ الرّمليّة".

ولفتت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الأحد قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصّباحيّة، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على السّاحل واستقرارها على الجبال وفي الدّاخل، كما تنخفض نسبة الرّطوبة خلال النّهار".

كما بيّنت أنّ "الطقس المتوقّع يوم الإثنين قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصّباحيّة، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، وتنشط الرّياح أحيانًا".

وأفادت الدائرة بأنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 15 و40 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل وسيئ أحيانًا على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و85%، حال البحر هائج؛ وحرارة سطح المياه 29 درجة مئويّة".