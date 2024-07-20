أعلنت "المنظمة الدولية للهجرة" التّابعة للأمم المتحدة، أنّ حريقًا اندلع في قارب كان يقلّ أكثر من 80 شخصًا، غادر لابادي في شمال هايتي في اتجاه جزر توركس وكايكوس، ما أدّى إلى مقتل 40 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين.
وأشارت في بيان، إلى أنّ عناصر خفر السّواحل التّابعين لهايتي أنقذوا 41 مهاجرًا تتمّ رعايتهم حاليًّا، بينما نُقل 11 مهاجرًا إلى مستشفى لتلقّي العلاج، وخصوصا بسبب حروق.
من جهته، شدّد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في البلاد، غريغوار غودستاين، على أنّ الوضع الاجتماعي والاقتصادي في هايتي في محنة"، لافتًا إلى أنّ "العنف الشّديد الّذي شهدته الأشهر الأخيرة، شجّع الهايتيّين على اللّجوء إلى مزيد من التّدابير اليائسة" للفرار من البلاد.
وذكرت المنظّمة أنّ منذ 29 شباط الماضي، لاحظ خفر السّواحل في شمال هايتي زيادةً في عدد محاولات مغادرة البلاد، بواسطة قوارب للمهاجرين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 40 شخصًا على الأقل جراء حريق في قارب للمهاجرين قبالة سواحل هايتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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