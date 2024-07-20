الجيش الإسرائيلي: أغرنا على مستودعات أسلحة لـ"حزب الله" في طيرحرفا وبليدا

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "الجيش أغار على مستودعات أسلحة لـ"حزب الله" في طيرحرفا وبليدا في جنوب لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "خلال الغارات، تمّ رصد وقوع انفجارات ثانويّة، تدلّ على وجود أسلحة في المباني".

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