مقتل 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، نقلًا عن معسفين في جمعيّة "الهلال الأحمر الفلسطيني"، أنّهم "انتشلوا 4 قتلى فلسطينيّين، نتيجة قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا لعائلة الطويل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقتيلَين عقب استهداف الطّيران الإسرائيلي لمجموعة مواطنين على شارع الرشيد الطريق السّاحلي غرب المخيم"، مشيرين إلى أنّه "جرى نقل جثامين الضّحايا إلى مستشفى العودة في المخيم".

وتواصل القوّات الإسرائيليّة عدوانها برًّا وبحرًا وجوًّا على قطاع غزة، منذ السّابع من تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 38848 فلسطينيًّا، وإصابة 89459 آخرين، في حصيلة غير نهائيّة.