أبو الغيط أشاد برأي محكمة العدل الدولية: دليل قانوني دامغ لإسكات الحجج الإسرائيلية الفارغة

أشاد الأمين العام لـ"جامعة الدول العربية" ​أحمد أبو الغيط​، بـ"الرّأي الّذي أصدرته ​محكمة العدل الدولية​ في لاهاي اليوم، بشأن عدم قانونيّة الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينيّة في الضفة وغزة منذ 57 عامًا".

وأكّد في بيان، أنّ "الحكم، وإن كان يبدو لجميع مناصري ​القضية الفلسطينية​ منطقيًّا وطبيعيًّا، إلّا أنّه يمثّل ركنًا قانونيًّا هامًّا على طريق تثبيت الرّواية الفلسطينيّة، وإكسابها مشروعيّةً ومصداقيّةً قانونيّةً تحتاج إليها، في ظلّ مساعي قوّة الاحتلال المستمرة للتّشويش على طبيعة الصّراع وأصله؛ بهدف إحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة".

وشدّد أبو الغيط على أنّ "ممارسات إسرائيل العنصريّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، لا تحتاج لبيان للتّدليل على فظاعتها وخروجها التّام على قيم حقوق الإنسان، ولكن الحكم دليل دامغ من النّاحية القانونيّة لإسكات الحجج الإسرائيليّة الفارغة كافّة"، مشيرًا إلى أنّ "الرّأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير"، مركّزًا على "ما انطوى عليه من توصيف السّياسات الإسرائيليّة بالعنصريّة، وما ذكره من التّبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الاحتلال، وضرورة إنهائه في أقرب الآجال".

ولفت إلى أنّ "وقائع النّظر في هذه القضيّة منذ إحالتها من ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ إلى المحكمة أواخر العام الماضي، كانت ملحمة حقيقيّة، شارك فيها عدد من الدّول بمرافعات احترافيّة"، مشيرًا على نحو خاص لمرافعة الجامعة العربيّة في هذا الصّدد.