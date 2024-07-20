الشركة الروسية المتحدة للطاقة: العطل الحاسوبي لم يؤثر على عمل منظومة الطاقة الروسية بأي شكل

أكدت الشركة الروسية المتحدة للطاقة أن "العطل الحاسوبي الذي ضرب المطارات والمؤسسات حول العالم اليوم لم يؤثر على عمل منظومة الطاقة الروسية بأي شكل من الأشكال".

واشارت الى إن "العطل الذي تشهده "مايكروسوفت" لن يؤثر على نظام الطاقة الروسي بأي شكل من الأشكال وأن أنظمتها تعمل بشكل طبيعي".

واستفاق العالم اليوم، على خلل تقني شل الأسواق والمطارات والخدمات حول العالم. وأبلغ مستخدمو خدمات "مايكروسوفت" عن انقطاعات واسعة النطاق للانترنت.

ويرتبط انقطاع "مايكروسوفت" بتحديث جديد لشركة "كراود سترايك" CrowdStrike (شركة برمجيات الأمن السيبراني). وتسبب هذا بحدوث اضطرابات في العديد من القطاعات، وكانت البورصات وشركات الطيران والبنوك الأكثر تضررا.